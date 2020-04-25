شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 673 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ببلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، حملاتها لضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظورة الاستخدام بيطريًا، تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل الوزارة مدير عام الطب البيطري، من خلال المرور على مكاتب بيع وتداول الأدوية البيطرية والعيادات البيطرية بمركز ومدينة بلطيم، إذ تشكلت لجنة تحت اشراف الدكتور عماد محمد فليفل، مدير إدارة الخدمات، والمكونة من الدكتور عبدالله محمد السبيعى، رئيس قسم التفتيش ببلطيم، بالإشتراك مع الرقابة التموينية بمديرية التموين وإدارة بلطيم، وجهاز حماية المستهلك، والتفتيش الصيدلي.

وفي إطار مكافحة عمليات الغش والتدليس في ظل الظروف الراهنة؛ تمكنت اللجنة من ضبط مخالف وبحوزته 673 عبوة أدوية بيطرية بين منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر بدون بيانات ومحظورة الاستخدام بيطريًا، وتم تحريز الكمية المضبوطة وتحرير محضر رقم 259 جنح أمن دولة طوارئ مركز البرلس، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بكفرالشيخ، إنه يتم تنفيذ حملات مكبرة كل فترة لضبط الأسواق، وعمليات غش الأدوية، أو ترويج أدوية غير مسجلة أو مغشوشة.