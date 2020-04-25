شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يؤجل الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في تأجيل الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء والذكرى الـ38 لعيد تحرير سيناء.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تقرر تأجيل الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ أنه كان مقررًا افتتاح عدد من المشروعات التنموية على مستوى المحافظة خلال الاحتفال بالعيد القومي 25 أبريل الجاري، ولكن للظروف التي تمر بها البلاد أجلت ذلك إلى وقت سيتم تحديده لاحقا.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تحتفل كل عام بالعيد القومي للمحافظة وذكري تحرير سيناء بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء بالعريش، بجانب افتتاح عدد من المشروعات التنموية، وتنظيم فاعليات رياضية وفنية وثقافية.