شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تنظم رحلات بحرية لإعادة المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إخطارا من قطاع النقل البحري، بموافقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بناء على توجيهات مجلس الوزراء، على تنظيم رحلات بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي.

وتقرر تنظيم رحلات بحرية، خلال ٧٢ ساعة، لعودة العالقين لميناء سفاجا البحري. وحصلت «المصري اليوم» على خطاب موجه من اللواء بحري رضا اسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، لوكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بشأن موافقة وزير النقل، على تنظيم رحلات بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا البحري بالسعودية.

وكانت نشرت «المصري اليوم» مناشدة العشرات من المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، بالتدخل والسماح بعودتهم إلى مصر وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ نحو ٣ أسابيع أمام بوابات الميناء، مؤكدين موافقتهم على الخضوع للحجر الصحي ١٤ يومًا للتأكد من خلوهم من أي إصابة بفيروس كورونا.