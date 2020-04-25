شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم تأجيل امتحانات الثانوية العامة على غرار الدبلومات الفنية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب بعض طلاب الثانوية العامة، بتأجيل امتحاناتهم المقرر لها أن تنطلق 7 يونيو المقبل على غرار ما تم فى امتحانات الدبلومات الفنية من تأجيل لها لتبدأ 13 يونيو بدلا من 16 مايو، فهل تؤجل الثانوية العامة؟

فى هذا السياق ، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ فى مواعيدها 7 يونيو المقبل دون تأجيل.

وكشفت مصادر مسئولة، أسباب صعوبة تأجيل امتحانات الثانوية العامة، موضحة، أن الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة، يعقبه إعلان نتيجة الثانوية العامة ثم 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات، إضافة إلى امتحانات دور ثان تعقد فى شهر أغسطس، لافتة إلى أنه ما انتهاء الدور الثانى للثانوية العامة والمرحلة الثالثة من التنسيق تكون وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى استعدت بشكل كبير لاستقبال العام الدراسى الجديد.

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وأوضحت المصادر، أن الامتحانات فى الدور الأول والثانى للثانوية العامة، تسير وفق خطة زمنية محددة مرتبطة بالتنسيق والعلمية التعليمية بأكملها، موضحة أن امتحانات الثانوية العامة يخوضها أكثر من 600 ألف طالب وطالبة وبالتالى العدد كبير ولو وجدت أى احتمالات لتأجيل الامتحانات من الطبيعى أن يتم ضغط الأيام المخصصة للامتحانات لتقليل المدة الزمنية ولكن حتى الآن الامتحانات كما هى فى مواعيدها وعلى جميع الطلاب ضرورة الاستعداد للامتحانات فى مواعيدها، قائلة: الثانوية العامة ينظمها قانون لا يمكن الإخلال به على الإطلاق.

وتابعت المصادر، أن الوزارة سوف تطبق كافة الاجراءات الوقائية والصحية فى اللجان حرصا على سلامة الطلاب، ويجب على الطلاب وألياء أمورهم الصقة فيما تقدمه الوزارة للطلاب من إجراءات صحية وتعليمية.