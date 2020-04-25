شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا لـ198 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت ، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 198 حالة، وعدد المصابين إلى 15 ألفا و148 مصابا، منهم 139 فى حالة حرجة.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية أنه تم تسجيل 290 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما بلغ إجمالى عدد المتعافين 5685، وعدد الحالات النشطة التى تخضع للعلاج 9004 حالات، مشيرة إلى أن 107 من المصابين موضوعون على أجهزة التنفس فى المستشفيات.

وفى سياق متصل، تدرس الحكومة الإسرائيلية الإعلان عن تسهيلات اقتصادية جديدة، تشمل فتح عدد من المحلات التجارية والخدمية.

وأمس أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 193 حالة، وعدد المصابين إلى 14 ألفا و882 مصابا، منهم 139 فى حالة حرجة.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه تم تسجيل 290 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما بلغ إجمالى عدد المتعافين 5685، وعدد الحالات النشطة التى تخضع للعلاج 9004 حالات، مشيرة إلى أن 107 من المصابين موضوعون على أجهزة التنفس فى المستشفيات.



وفى سياق متصل، تدرس الحكومة الإسرائيلية الإعلان عن تسهيلات اقتصادية جديدة، تشمل فتح عدد من المحلات التجارية والخدمية.