شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتراحه حقن مرضى كورونا بمطهر..موقع: ترامب يخطط لتقليص مؤتمراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "أكسوس" الأمريكى أن الرئيس دونالد ترامب يخطط لتقليص المؤتمرات الصحفية المتعلقة بفيروس كورونا ، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على المداولات الداخلية.

وقالت المصادر إنه قد يتوقف عن الظهور يوميًا ويظهر بشكل أقصر عندما يفعل ذلك - وهي ممارسة ربما تكون قد بدأت بإحاطة يوم الجمعة القصيرة بشكل غير عادي.

وسيطرت المؤتمرات الصحفية اليومية لترامب - المتلفزة إلى عدد كبير من السكان المتواجدين في الوطن - على الخطاب العام حول فيروس كورونا.

وحثه عدد من أكثر مستشاري ترامب ثقة - داخل وخارج البيت الأبيض - على التوقف عن تقديم إحاطات يومية. لقد أخبروه أنه تعرض بشكل مفرط وهذه المظاهر هي جزء من السبب في أن الاستطلاعات لا تبدو جيدة بالنسبة له الآن ضد جو بايدن.

قال أحد مستشاري الرئيس: "أخبرته أنها لا تساعده". "كبار السن خائفون. ومشهد قتاله مع الصحافة ليس ما يريد الناس رؤيته."

لكن ترامب دافع عن هذه الممارسة ، قائلاً للنقاد أن التقارير الصحفية تحصل على تقييمات جيدة.

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وحذر أحد المصادر من أن مثل هذه القرارات لن تكون نهائية أبدًا حتى تكون نهائية.

وقال مسئول كبير في الإدارة يشارك في المناقشات: "يجب أن يبقي الجميع في حالة تخمين بشأن ما إذا كان سيظهر يومًا بعد يوم. ويترك الإحاطات الفنية للآخرين. ويكون هناك للإعلان عن الانتصارات".

قال مصدر آخر قريب من المداولات إنه ببساطة ليس هناك ما يكفي من المواد الجديدة لتبرير ظهور ترامب أمام الصحافة كل يوم. "أعني ، أنت تتساءل كيف وصلنا إلى النقطة التي تتحدث فيها عن حقن مطهر؟" تساءل المصدر بصوت عال.

كانت هذه المحادثات جارية قبل أن يقترح ترامب أن الباحثين يحققون فيما إذا كان بإمكان الأطباء علاج الفيروس التاجي عن طريق حقن الأشخاص بمطهر.

لكن مصدرًا قال إنه يبدو أخيرًا قد فجر ترامب ، بعد هذه الحادثة ، أن هذه الإحاطات لا تساعده. ورد مركز السيطرة على الأمراض وغيره من مسؤولي الصحة العامة بشكل غير مباشر على التعليق بإخبار الناس بعدم شرب المبيض.