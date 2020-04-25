شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحول ترعة المريوطية بحى الهرم لـ"كورنيش" سياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365”، أعمال التطوير التى تقوم بها محافظة الجيزة لردم ترعة المريوطية بحى الهرم بالتعاون مع وزارة الرى والموارد المائية التى تعتبر الجهة المالكة للترعة وذلك ضمن مشروع محافظة الجيزة لتطوير طريق ترعة المريوطية وتجميل الترعة وتحويلها لكورنيش سياحى.

حيث بدأت محافظة الجيزة فى وضع جزء كبير من السور الخرسانى للترعة تمهيداً لتجميله بالكامل باللون الأبيض والبرتقالى، وذلك بعد الانتهاء من تنظيف وإزالة كل المخالفات بالترعة.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكد إزالة أى معوقات تواجه أعمال التنفيذ والتى تسير بخطوات جيدة حيث تم البدء فى تجفيف المنطقة المقرر تغطيتها والبالغة 200 م لإنشاء مواقف حضارية لسيارات سرفيس أعلاها بدلاً من تسببها فى إحداث إعاقة مرورية بالمنطقة، موضحًا أنه يتم تدبيش جسر الترعة بطول 2.8 كم نهاية التغطية حتى الطريق الدائرى للارتقاء وإظهارها بشكل حضارى بما يعود بالنفع للمواطن فضلا عن كونه محورًا مروريًا رئيسيًا للمزارات السياحية.

Advertisements

ومن المقرر إنشاء ممشى وسور حضارى ذات طابع جمالى إضافة إلى تدعيم جانبى الترعة لمنع انزلاق السيارات والتى تكررت عدة مرات خلال الفترات الماضية نتيجة السرعات الزائدة، وذلك حفاظًا على أرواح المارة وقائدى المركبات، كما سيتم توفير أماكن انتظار السيارات واستراحات للمواطنين، وممشى سياحى ومتنفس لهم.

وكان المحافظ وجه حى الهرم بالتعاون الكامل مع الشركة المنفذة على مدار اليوم، والعمل على تذليل أى معوقات لنهو المشروع طبقًا للجدول الزمنى المحدد بالتوازى مع أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بطريق المريوطية، كما وجه المحافظ رئيس حى الهرم باستكمال أعمال رصف الجزء المتبقى بشارع ترسا فى تقاطعه مع طريق المريوطية لما لها من أهمية مرورية كأحد المحاور البديلة لشارع الهرم والعمل على تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، حيث يأتى ذلك فى إطار استعدادات المحافظة فى تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم.