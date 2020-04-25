شكرا لقرائتكم خبر عن أرض الخير.. الدكتورة رانيا المشاط تهنئ المصريين بعيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بعيد تحرير سيناء الثامن والثلاثين، الذى يوافق اليوم 25 إبريل، مؤكدة أن سيناء هى أرض الخير.

ونشرت الدكتورة رانيا، عبر حسابها على تويتر، مقطع من أغنية الفنانة الراحلة شادية "سينا رجعت كاملة لينا.. مصر اليوم فى عيد"، صحبتها بتعليق: "كل سنة ومصر طيبة.. عيد تحرير سيناء أرض الخير".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إن ذكرى تحرير سيناء الحبيبة، هى ذكرى غالية فى قلب كل مصرى، حيث امتزجت رمال سيناء الغالية بالدم المصرى الطاهر، وتعاقبت الأجيال جيلا بعد جيل للحفاظ على ترابها.

Advertisements

وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته بهذه المناسبة، أنه بعد عودة سيناء للوطن الأم انتهى تحدى تحريرها، وابتدى تحدى تعميرها، وقد تم إنجاز العديد من المشروعات، كخطوة تتبعها خطوات أخرى، لتنعم أرضها بالتنمية والرخاء.

من ناحية أخرى، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، فى جلسته العامة، على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشأن مبادرة تنمية شمال سيناء بمنحة إضافية بقيمة 6 ملايين دولار، ليصل اجمالى الاتفاقية إلى 56 مليون دولار.

وتعليقا على هذه الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن هذه الاتفاقية تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى لسرد الشراكات الدولية والمبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، فالبنسبة للمحور الأول وهو المواطن محور الاهتمام، فإن المشروع سيوفر مياه الشرب لنحو 300 الف مواطن كما سيوفر خدمات الصرف الصحى لنحو 100 الف مواطن، وفيما يتعلق بالمحور الثانى وهو المشروعات الجارية، فإن هذا المشروع يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية، ويتضمن حفر آبار مياه فى شمال سيناء، وانشاء محطات تحليه المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة فى الزراعة، ودعم خدمات النقل فى جميع انحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود وزارة التعاون الدولى لتوفير منح من خلال الشركاء فى التنمية تساهم فى تحسين حياة المواطنين فى سيناء، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة للمحور الثالث وهو الهدف هو القوة الدافعة، فإن المشروع يساهم فى تحقيق 5 أهداف للتنمية المستدامة، وهم الهدف المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، والهدف الثانى القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة، من خلال عمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة فى الزراعة المستدامة، و العمل اللائق ونمو الاقتصاد، حيث يساهم المشروع فى تحسين فرص العمل بمحافظة شمال سيناء فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد على المستوى العالمى نتيجة فيروس كورونا المستجد، و مدن ومجتمعات محلية مستدامة من خلال ستتيح سبل الانتقال للمجتمعات الريفية وتحسين البنية الاساسية، وتدعم الفئات الأكثر احتياجا، و عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فى تنمية شمال سيناء، والتى تأتى ضمن الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الاولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن.