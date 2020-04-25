شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان يجمعنا.. "أبانوب" يعلق الفانوس والزينة ويهنيء المسلمين بالصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يمر شهر رمضان الكريم عليه وأسرته مثله كباقي شهور العام ولا يمضي مرور الكرام فشهر رمضان له طقوس خاصه داخل منزل " أبانوب عادل " وأسرته و بقلوبهم المليئة بالمحبة يحرصون علي تهنئة أخواتهم المسلمين بمناسبة شهر الصوم ويقومون باستقبال رمضان كاستقبال باقي المسلمين للشهر الكريم بتعليق الزينة والفوانيس الذى ينشر الفرحة والسكينة داخل الجميع وينتظرون مجيئه كل عام لمشاركة الجيران والأصدقاء احتفالاتهم .

وقال أبانوب عادل تعودت منذ طفولتى علي وجود الفانوس والزينة داخل منزلنا وعندما كبرت كان أقوم بتعليق الزينة في الشارع مع اصحابي المسلمين .

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واكد ابانوب ان هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد لم يتم تعليق زينة او فانوس رمضان بالشارع خوفا من التجمعات والعدوي لكنه قام بتعليق الزينة والفانوس داخل شقته تعبيرا عن امتنانه لجيرانه وأصدقائه.

وقال ابانوب تعودت علي مشاهدة عادة تبادل أصناف الأكل مع الجيران خاصة الحلويات بتكون طالعة نازلة فى البيت كل يوم غير إنى " بستنى أول يوم فى رمضان عشان بحبه وكل حاجة فيه بتكون حلوة "