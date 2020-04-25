شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين: 10 ملايين جنيه تبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين، التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 10 مليون جنيه مصري لدعم أنشطة الصندوق في التصدي ومواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار لفيروس كورونا المستجد.

وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والجمعية العامة فى بيان للاتحاد ان تبرع الاتحاد المصري للتأمين يأتي في ضوء المسئولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري ممثلا في الاتحاد وأعضائه والذي يعمل دائما على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوي كافة قطاعات الدولة.

ويأتي ذلك في إطار تكاتف المنظمات والهيئات والاتحادات والشركات وغيره من الجهات والقطاعات المختلفة بجمهورية مصر العربية في العمل على تقديم كل الدعم للجهات الحكومية بالدولة وعلى رأسها جيش مصر الابيض لدعمه في استكمال مسيرتها في محاربة هذا الفيروس القاتل والتصدي له بالإضافة الى مساندة الدولة في مواجهة الاثار والاضرار المترتبة عن مكافحة هذا الوباء العالمي.

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على الجانب الاخر، وافقت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين على تقديم الدعم المالي لمعهد التأمين بمصر للحصول على مقر جديد يتناسب مع خطته الطموحة في التطوير وزيادة الوعي التأميني وتنمية الكوادر البشرية العاملة بسوق التأمين المصري والعربي.

هذا وقد عقدت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين اجتماعها من خلال تطبيق الاجتماعات عبر الانترنت Online Meeting Application يوم الخميس الموافق 23 ابريل 2020 بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.