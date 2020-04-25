شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يوضح أسباب تأجيل امتحانات الدبلومات لـ13 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن السبب الرئيسى لتأجيل امتحانات الدبومات الفنية، هو التمكن من اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية بالمدارس ولجان الامتحانات والكنترولات لتكون أكثر دقة وشمولا وكل ذلك حفاظا علي صحة الطلاب والمعلمين .

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، أن الوزارة ستصدر جداول امتحانات الدبلومات قريبا بحيث تنعقد امتحانات العملي من يوم 13 يونيو في الأيام التي لا تنعقد فيها امتحانات ثانوية عامة، وتنعقد امتحانات التحريري بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة وتنتهي يوم 19 يوليو المقبل.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية، حتى 13 يونيو المقبل، حيث كان من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبومات الفنية فى شقها النظرى يوم 16 مايو المقبل، كما أكد وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد فى مواعيدها حيث تنطلق 7 يونيو المقبل، موضحا أنه لا يوجد أى تأجيل للثانوية العامة.