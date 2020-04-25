شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم رحلة استثنائية تغادر لجاكارتا لعودة المصريين العالقين بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، اليوم السبت، رحلة استثنائية بخط سير القاهرة - جاكارتا - مرسي علم ، لعودة المصريين العالقين هناك بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى ، أن الرحلة رقم SM2117 والتابعة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المصرية ستنطلق من مبنى الركاب رقم 1 الساعة 2,45 ظهر اليوم السبت ومن المتوقع وصول الرحلة الإثنين المقبل ، إلى مطار مرسى علم الدولى، حيث تم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .

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وبدأت وزارة الطيران المدنى منذ الثلاثاء الماضي، تسيير رحلاتها الاستثنائية والتى تستمر حتى نهاية أبريل الحالى، وتتضمن حوالى 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية والسياحة، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد .

وكانت سلطة الطيران المدنى أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.