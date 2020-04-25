شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم رحلة استثنائية تغادر لجاكارتا لعودة المصريين العالقين بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، اليوم السبت، رحلة استثنائية بخط سير القاهرة - جاكارتا - مرسي علم ، لعودة المصريين العالقين هناك بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى ، أن الرحلة رقم SM2117 والتابعة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المصرية ستنطلق من مبنى الركاب رقم 1 الساعة 2,45 ظهر اليوم السبت ومن المتوقع وصول الرحلة الإثنين المقبل ، إلى مطار مرسى علم الدولى، حيث تم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .
وبدأت وزارة الطيران المدنى منذ الثلاثاء الماضي، تسيير رحلاتها الاستثنائية والتى تستمر حتى نهاية أبريل الحالى، وتتضمن حوالى 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية والسياحة، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد .
وكانت سلطة الطيران المدنى أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم رحلة استثنائية تغادر لجاكارتا لعودة المصريين العالقين بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.