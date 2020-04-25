شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير النقل: إنهاء المرحلة الأولى من كوبري قلما بطريق مصر الإسكندرية الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر – الاسكندرية الزراعي (اتجاه الإسكندرية إلى القاهرة وفتحه أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين)، مشيرا إلى أن تكلفة الكوبري الإجمالية تبلغ 215 مليون جنيه.

وقال وزير النقل، إن طول الكوبرى 1050 متر شامل المداخل وعرضه 24 مترا، بواقع 3 حارات لكل اتجاه، مضيفا أن المرحلة الثانية من الكوبري (باتجاه الإسكندرية) سيتم البدء في تنفيذها فورا وسيتم الانتهاء منها خلال أكتوبر المقبل.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل و يأتي ضمن خطة الوزارة لإنشاء عدد ٦ كبارى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وهي كباري (قلما) - (الشرقاوية) - (طوخ طنبشا /صفط الحرية ) - (دسنوس /أم دينار) -( جنبواي) - (كفر الدوار) بإجمالي تكلفة 932 مليون جنيه حيث ستساهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الإختناقات المرورية و منع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل مستمرة في تنفيذ كافة المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكباري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا لافتا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل.

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وأضاف الوزي أنه يتم تعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحاً وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، مع الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل والتأكيد على ارتدائها.