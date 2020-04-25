مطران جبل لبنان للسريان يترأس صلوات جنازة كاهن الكنيسة المصرية ببيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترأس المطران مار ثاؤفيلس جورج صليبا مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس اليوم السبت صلوات الجنازة على روح الراهب رويس الأورشليمي كاهن الكنيسة المصرية ببيروت الذي توفي أمس الأول ويدفن جثمانه بكنيسة العذراء بلبنان

فيما أرسل غبطة البطريرك إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، رسالة تعزية لقداسة البابا تواضروس الثاني في نياحة الراهب القس رويس الأورشليمي كاهن كنيستنا بلبنان.

وحملت رسالة التعزية إشادة بالأب المتوفي وجهوده في الخدمة وتوطيد علاقات المحبة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وباقي الكنائس في لبنان.

كما قدم كل من فضيلة الشيخ نعيم حسن شيخ طائفة الدروز، وسماحة الإمام عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، التعزية عبر اتصالات تليفونية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلبنان، في وفاة القس رويس الأورشليمي، كاهن كنيستنا هناك.

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من جانبه،أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني برقية شكر لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية على تعزيته في وفاة الأب الراهب رويس الأورشليمي رئيس الطائفة القبطية بلبنان جاء فيها

الرئيس العماد ميشال عون

رئيس الجمهورية اللبنانية

أتقدم بجزيل الشكر والامتنان، على تعزيتكم لنا في وفاة الأب الراهب رويس الأورشليمي رئيس الطائفة القبطية بلبنان، والتي كان لكلماتها أبلغ الأثر في نفوسنا. كما نشكركم على كلمات الإشادة التي وصفتم بها الأب الراحل الكريم.

خالص دعواتي لفخامتكم بالتوفيق والسداد في تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار لبلدكم العزيز، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.