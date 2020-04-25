شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة لانتشال جثة شاب غرق بمياه النيل ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف من جهودها، لانتشال جثة شاب غرق في مياه نهر النيل أمام قرية اشمنت التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة. وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد يحيى محفوظ، مأمور مركز شرطة ناصر، بتلقيه بلاغًا بغرق «أحمد. ر. ص» 17 عامًا، مقيم قرية الرياض بمركز ناصر، في مياه النيل أمام قرية اشمنت، والذي وجه بسرعة ارسال قوات الإنقاذ النهري لانتشال المتوفي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 4,092

تعافي 1,075

وفيات 294

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