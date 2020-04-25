شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي شخصين.. وارتفاع عدد المصابين داخل «حجر ملوي» لـ114 مصابًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مستشفى الحجر الصحي بمستشفى ملوي جنوب المنيا، تعافي شخصان من فيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفى وعودتهم إلى منازلهم بمحافظة بني سويف، فيما ارتفع عدد المصابين المقبلين على العلاج داخل المستشفى إلى 114 مصابًا، عقب دخول 11 مصابًا جديدًا قادمين من محافظة بني سويف. وأكد الدكتور أسامة بلبل، القائم بأعمال مدير مديرية الصحة بالمحافظة، تواصل عمليات التعقيم والتطهير داخل المنشآت الصحية والعامة والشوارع والميادين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 4,092

تعافي 1,075

وفيات 294

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