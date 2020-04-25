شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل وإصابة 7 في حادث سير بطريق بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى عامل مصرعه، وأصيب 7، السبت، في حادثي سير بطريق بني سويف، ونقلوا لتلقي العلاج بمستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف.

في الحادث الأول، لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، قبل بوابة الكريمات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف.

وتبين أن المصابين هم قذافي. ف. ع، 48 عام، عامل، مصاب جرح قطعي بالرأس حوالي ٣ سم، وسيد. م. ع، 24 عام، عامل، مصاب جرح قطعي بالرأس، وم. س. ح، 32 عام، عامل، مصاب كدمات بالظهر، فيما تبين أن الجثة لعامل يدعى «عبدالتواب. ع. ص» مقيم مركز ديروط بمحافظة أسيوط، 41 عام، وتم إيداعه مشرحة المستشفى.

وفي الحادث الثاني، أصيب 4 أشخاص أثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق الفيوم القديم أمام مدخل قرية باها، ونقلوا لتلقي العلاج بمستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف.

وتبين أن المصابين هم :«أحمد. ر. م» 40 عام، ساىق، مقيم قرية بلفيا، مصاب جرح قطعى بالرأس، و«محمود. ف. ع» 30 عام، مقيم محافظة المنيا، مصاب جرح قطعى بالرأس، و«مستوره. س. ص» 60 عاما، ربة منزل، مصابة كدمات بالجسم، ومقيم بقرية بلفيا، و«عدليه. س. ص» 53 عام، اشتباه كسر باليد اليسرى.

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