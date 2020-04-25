شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 25 مصابًا بـ«كورونا» في «عزل أبوقير».. والحصيلة ترتفع لـ94 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي الجديد لمستشفى الحجر الصحي في المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية (مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، إنه تم تعافى 25 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً وتلقى العلاج اللازم.

وأضاف «محسن»، لـ«المصرى اليوم»، أنه بخروج الحالات الـ25 يصل إجمالى الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن حوالى 94 حالة، مشيرا إلى أنه تم إجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية، لافتا إلى أن نسبة الشفاء جيدة جدًا، حيث تتعدى 50%.

وأوضح أنه تم استقبال عدداً من المصابين من مستشفى عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

ولفت إلى أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الإسكندرية بالكامل مقر حجر صحى (عزل) لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.