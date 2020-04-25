شكرا لقرائتكم خبر عن «إفطار وسحور وهدايا» من محافظة البحيرة للفريق الطبي بـ«عزل كفر الدوار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدت محافظة البحيرة، وجبتى إفطار وسحور، وعدد من الهدايا، في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، لأعضاء الفريق الطبي بمستشفى كفر الدوار العام «الشاملة»، المخصص للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا.

وقال الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام «عزل كفر الدوار»، في بيان، عبر الصحفة الرسمية للمستشفى: «قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بإرسال وجبات إفطار وسحور لأول يوم في شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى العديد من الهدايا، لأعضاء الفريق الطبي، باعتباره داعمًا لهم».

وأضاف «زايد»، في بيانه: «نتوجه بالشكر والتقدير إلى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالنيابة عن إدارة المستشفى وجميع العاملين بها، على الدعم المستمر للحجر والفريق المعني بمكافحة الوباء، والذي يساهم في تخفيف الضغط على الموظفين ورفع العزيمة والروح المعنوية لهم».