شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تزيل تعديات على النيل لأحد أعضاء مجلس النواب.. والوزارة تتوعد المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن أجهزة القطاع ممثلة في الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى والإدارة المركزية لحماية نيل القاهرة الكبرى وبني سويف والمنيا قامت منذ الصباح الباكر بإزالة كافة أشكال التعدي التي تتم بمعرفة أحد أعضاء مجلس النواب والمتمثلة في أعمال ردم بالمجرى المائي وتعلية منسوب الأرض بإحدى القرى النيلية بمحافظة الجيزة، وذلك على مسطح يجاوز 5 آلاف متر مسطح، والتي تعد واحدة من ضرباتها الاستباقية لوأد كل محاولات التعدي على نهر النيل.

وأضاف «خالد»، أنه لازلت فرق ومعدات الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة تتابع العمل لرد الشيء لأصله وإزالة أي آثار للتعدي وذلك على حساب المخالف، مؤكدًا على أن كافة أجهزته في يقظة تامة لوأد أي محاولة للتعدي على نهر النيل، وأنها ستقف بالمرصاد حيال كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة من حظر تجوال وإجراءات احترازية تشهدها البلاد لنيل أي مكتسبات دون وجه حق.