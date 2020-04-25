شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: مشروع لتوصيل الغاز لسيناء لتغطية 55 منشأة سياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة البترول عن تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي في سيناء من خلال شركة سيناء للغاز لمنطقة خليج نبق بمدينة شرم الشيخ لتغذية 55 منشأة سياحية وفندقية و55 قطعة أرض مخطط إقامة منشأة سياحية عليها بإجمالي استثمارات حوالي 250 مليون جنيه تنفذ على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى للمشروع.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس محمود أنور رئيس شركة سيناء للغاز حول الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الغاز لسيناء وذلك بهدف المساهمة في تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل جديدة من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للوقود السائل وذلك دعماً لبرامج التنمية الطموح والاستثمار التي تشهدها سيناء حالياً، وأشار التقرير إلى استمرار نشاط توصيل الغاز خاصة بمدينة العريش على الرغم من العمليات العسكرية الشاملة في سيناء (حق الشهيد) حيث لم يتوقف العمل من خلال التنسيق مع محافظة شمال سيناء والجهات الأمنية.

وجدير بالذكر أن توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين بمحافظة شمال سيناء قد بدأ منذ عام 2010 وتم توصيل الغاز الطبيعي إلى 25 ألف عميل منزلي بمناطق داخل مدينة العريش مثل أحياء المساعيد والزهور وحي أل أيوب ومنطقة وسط البلد وحي أبونجيله والضاحية وبركة حليمة وحي عاطف السادات وحي السلايمة، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التجارية والمخابز داخل المدينة وكذلك محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود.

وفى إطار الاستمرار في تقديم كافة التسهيلات لنظام التعاقد للمواطنين بمدينة العريش، يتم التوصيل من خلال مبادرة التقسيط بنظام 30 جنيه شهرياً يتم تحصيلها على فاتورة الغاز لمدة 6 سنوات وبدون مقدم وبدون فوائد. واستكمالاً للتوسع في توصيل خدمة الغاز الطبيعي لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف العبء عنهم، تم وضع خطة حالية تشمل توصيل الغاز الطبيعى لحى الصفا وكذلك لمناطق شرق العريش وتشمل أحياء العبور والريسة وأبوصقل.

وفيما يخص مدينة شرم الشيخ، فقد تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 2600 وحدة سكنية، وكذلك التوصيل إلى 144 منشأة سياحية وتجارية بالمدينة، كما تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات الأرضية والتركيبات الخارجية إلى 1100 وحدة إسكان اجتماعى في الرويسات.

وأضاف التقرير أنه في اطار المساهمة في المشروعات القومية التنموية في شبه جزيرة سيناء، تم تنفيذ البنية الأساسية لتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة الإسماعيلية الجديدة حيث تم توصيل الشبكات الأرضية للمدينة وكذلك عمل التركيبات الخارجية لعدد الوحدات المنفذة البالغ عددها 12 ألف وحدة سكنية بالمدينة جاهزة لتوصيل الغاز لها.

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كما يتم المساهمة في العديد من المشروعات التنموية الجديدة في سيناء وتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة سلام (المدينة المليونية) شرق بور سعيد بالتعاون مع وزارة الإسكان، ومشروع الإسكان الاجتماعى بحى سكنى متكامل يقام بالجزء الجنوب الشرقى بمدينة شرق بورسعيد كمرحلة عاجلة للبدء في تنفيذ المدينة، ومشروع الحى السكنى على مساحة ٢٠٢ فدان يضم ٤١٨ عمارة سكنية، بإجمالى ٨٣٦٠ وحدة سكنية، حيث تم البدء في تنفيذ ٥٠٠٠ وحدة منها، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إنشاء الشبكات ومحطة تخفيض الضغط لتوفير الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية الجارى إنشائها شرق بورسعيد لتوفير مصادر الطاقة لجذب الاستثمارات لتنمية محور قناة السويس.