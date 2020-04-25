شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء اليوم الثانى من رمضان..اللهم قربنى فيه إلى مرضاتك وجنبنى سخطك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، وثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع بداية الشهر الكريم. وفيما يلى دعاء اليوم الثانى من شهر رمضان المبارك: Advertisements عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله قال:"اللَّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِى سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ". ثواب هذا الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى بِكُلِّ خُطْوَةٍ لَهُ فِى جَمِيعِ عُمُرِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ صَائِما نَهَارُهَا قَائِماً لَيْلُهَا".

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