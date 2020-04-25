شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الدبلومات الفنية .. تعرف على مواعيد الامتحانات الجديدة بعد تأجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسى 2019،2020، بسبب فيروس كورونا المستجد، الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل المواعيد الجديدة للامتحانات.

ـ 9 مايو المقبل كان من المقرر أن يبدأ الامتحان العملى للدبلومات.

ـ 16 مايو كان يبدأ الامتحان النظرى لطلاب الدبلومات الفنية.

ـ المواعيد الجديدة للامتحانات هى 13 يونيو المقبل.

ـ يبدأ الامتحان العملى 13 يونيو.

ـ ينتهى الامتحان العلمى 4 يوليو.

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ـ تعقد لجان الامتحان العملى فى أيام اجازات امتحان الثانوية العامة.

ـ يعلن جدول الامتحان الجديد لطلاب الدبلومات 15 مايو المقبل.

ـ الامتحان النظرى للطلاب يبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

ـ امتحانات الثانوية العامة تنتهى يوم 5 يوليو.

ـ يستمر الامتحان النظرى لطلاب الدبلومات الفنية حتى 19 يوليو 2020.

ـ تأجيل الامتحان يشمل جميع الشعب فى الدبلومات الفنية.