شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد القاهرة: تطبيق نظام الرسائل البحثية بدلا من الاختبار الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن مجلس الكلية انتهى إلى دراسة بدائل امتحانات الفصل الدراسى الثانى، والتى حددها المجلس الأعلى للجامعات بتقديم الرسائل البحثية أو الاختبار الالكترونى.

واضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح خاص لـ " الخليج 365" إن مجلس الكلية انتهى إلى تطبيق نظام الرسائل البحثية على طلاب فرق النقل بالكلية خاصة وأن الكلية تعتمد على تصدير خريجين باحثين فى المجالات الاقتصادية والسياسية.

وأشارعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى انه تم الاتفاق أيضا على تقديم الرسائل البحثية من خلال الارسال عبر الايميل الكلية وذلك لتجنب وجود تزاحم أو تجمعات أثناء تقديمها يدويا إلى الكلية مع تخصيص ايام محددة لكل فرقة دراسية لتلقى الرسائل البحثية من ما يتعذر عليه تقديمها عبر الميل .

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وأكد الدكتور محمود السعيد أنه تم التوافق مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالعمل على الانتهاء من وضع عناوين الأبحاث حتى 30 ابريل القادم حتى يتم تقديمها إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة خاصة فى ظل التوجيهات بالانتهاء من الخطة قبل 5 مايو المقبل.

ولفت الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أنه فيما يخص امتحانات طلاب الدراسات العليا سيكون عقب الانتهاء من فترة تعليق الدراسة، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات المنظم لعملية امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى ظل جائحة فيروس كورونا .