شكرا لقرائتكم خبر عن الدعوات التى لا ترد .. خاطرة رمضانية لوزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف، الخاطرة الثانية من الخواطر الرمضانية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والتي قال فيها:"رمضان شهر الدعاء ، وشهر الإجابة، وشهر الرحمات والنفحات والبركات ، وللصائم دعوة لا ترد، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ "

وأضاف جمعة:"والدعاء سلاح المؤمن , ومسلك الأنبياء والأصفياء ، يقول أحد الحكماء : عجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفل عن دعوة أيوب (عليه السلام) : " أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" ، وعجبت لمن ابتلي بالضيق كيف يغفل عن دعوة يونس (عليه السلام) : "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" ، وعجبتُ لمن ابتُـلي بالخوف كيف يغفل عن قول الله (عز وجل) : "حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" ، وعجبتُ لمن ابتُـلي بمكرِ الناس كيف يغفل عن قوله (تعالى) : "وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ".

واستطرد جمعة:"والدعاء ليس سلاح الضعفاء كما يتوهم البعض، إنما هو سلاح الأصفياء الأنقياء الأتقياء الآخذين بالأسباب ، الراجين فضل من قال في كتابه العزيز : " ادعوني أستجب لكم " .

واختتم وزير الأوقاف:"وإذا كان رمضان شهر الدعاء وشهر الإجابة ولله في كل ليلة منه عتقاء من النار فعلينا أن نغتنم هذه الأيام المباركات في التضرع إلى الله (عز وجل) برفع الكرب والبلاء عن البلاد والعباد , ولا سيما عند الإفطار , وفي الأسحار , وعند قرآن الفجر "إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا"، كما نضرع إليه سبحانه أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار ، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين ".