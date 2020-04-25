شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء ترخيص السيارات الجديدة بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، غدا بترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، كما يمكن لمالكى مركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص واستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فورى" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت.

وتشدد إدارات المرور، على ضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، ومن المقرر الإعلان تباعاً عن فتح إجراءات تجديد الترخيص لباقى السيارات بالوحدات بشكل مرحلى وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وعززت، اليوم السبت، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

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وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.