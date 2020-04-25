شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: رمضان بدون مظاهر احتفالية بسبب كورونا فى لحظة نادرة بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على بدء شهر رمضان فى مختلف دول العالم دون الطقوس الاحتفالية المعتادة بسبب انتشار وباء كورونا، وقالت إنها كانت لحظة نادرة فى تاريخ يعود إلى 1400 عام، وحدثا مؤلما جديدا فى مسيرة الفيروس.

وأوضحت أنه فى اليوم الأول فى رمضان أمس الجمعة، غلب الصمت على الكعبة، حيث ألقى الفيروس بظلال طويلة على شهر مقدس من الصيام والصلاة والتواصل الاجتماعي الذي يعتبر مركزًا لإيمان 1.8 مليار مسلم في العالم.

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وأشارت إلى أن الكعبة المغلقة في مدينة مكة السعودية ، والمواقع المقدسة الأخرى في المدينة المنورة القريبة من بين عشرات الآلاف من الأماكن في البلدان ذات الأغلبية المسلمة التى تم حظر الصلوات المجتمعية فيها وتقليص التجمعات العائلية ، ليحظى المسلمون والمصلون برمضان غير مسبوق.

ونقلت الصحيفة عن العاهل السعودي الملك سلمان في بيان نشرته الجمعة وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ما يحدث: "يؤلمني".

في بعض البلدان ، على الرغم من ذلك ، تحدى رجال الدين والمصلين القيود أو ضغطوا على الحكومات لتخفيف أوامرها ، مما أثار مخاوف من أن رمضان قد يؤدي إلى زيادة عدد الإصابات، بحسب "نيويورك تايمز".

ورغم إلغاء الصلوات العامة في عاصمة إندونيسيا ، أكثر دول العالم ذات الغالبية المسلمة من حيث عدد السكان ، كانت المساجد مكتظة في إقليم أتشيه المتمتع بالحكم الذاتي ، حيث حكم رجال الدين بأن الصلاة يمكن أن تستمر.