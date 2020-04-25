معلومة طبية رمضانية.. الصيام هيقويك مش هيضعفك "إنفو جراف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اليوم الثانى من شهر رمضان نقدم إليك معلومة طبية رمضانية، وهى أن الصيام يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالتمثيل الغذائي، ويساعد على فقدان الوزن وتحسين الكوليسترَول وذلك وفقا لدراسة بجامعة سان دييجو.



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