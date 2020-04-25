شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 747 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب في مصر ، اليوم السبت ، تراجع 6 جنيهات في مصر، بعد ارتفاعها على مدار الثلاثة أيام الماضية لأعلى مستويات في مصر فوق 750 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا في مصر.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا 747 جنيها للجرام، وهو سعر مرتفع نسبيا ولا يزال عند مستويات تفوق قدرات المستهلك المصرى، بحسب مصنعين وتجار بمصر.



أسعار الذهب بعد هبوطها.. أسعار الذهب بعد هبوطها.. عيار 18 سجل 640 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 747 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 853 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5976 جنيها

أوقية الذهب 1723 دولار.

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تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، في جلسة متقلبة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية قوية وسط المشاكل الاقتصادية واستمرار تأثيرات تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هبوط المعدن الأصفر مع ارتفاع "وول ستريت" خلال التعاملات ووسط تقلبات العملة الأمريكية، واستفاد المعدن النفيس في الأسبوع الجاري من إصدار الحزم التحفيزية من الولايات المتحدة، حيث ينظر إليه بمثابة تحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة كما أنه يعد بمثابة ملاذ آمن وسط المشاكل الاقتصادية والسياسية.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن الصفر تسليم شهر يونيو بنحو 0.6 % إلى 1735.60 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1760.20 دولار للأوقية خلال الجلسة.وحققت اسعار الذهب مكاسب بنحو 2.2 % أو ما يعادل 37 دولاراً.