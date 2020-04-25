شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 747 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب في مصر ، اليوم السبت ، تراجع 6 جنيهات في مصر، بعد ارتفاعها على مدار الثلاثة أيام الماضية لأعلى مستويات في مصر فوق 750 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا في مصر.
وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا 747 جنيها للجرام، وهو سعر مرتفع نسبيا ولا يزال عند مستويات تفوق قدرات المستهلك المصرى، بحسب مصنعين وتجار بمصر.
أسعار الذهب بعد هبوطها..
عيار 18 سجل 640 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 747 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 853 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5976 جنيها
أوقية الذهب 1723 دولار.
تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، في جلسة متقلبة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية قوية وسط المشاكل الاقتصادية واستمرار تأثيرات تفشي فيروس كورونا.
ويأتي هبوط المعدن الأصفر مع ارتفاع "وول ستريت" خلال التعاملات ووسط تقلبات العملة الأمريكية، واستفاد المعدن النفيس في الأسبوع الجاري من إصدار الحزم التحفيزية من الولايات المتحدة، حيث ينظر إليه بمثابة تحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة كما أنه يعد بمثابة ملاذ آمن وسط المشاكل الاقتصادية والسياسية.
وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن الصفر تسليم شهر يونيو بنحو 0.6 % إلى 1735.60 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1760.20 دولار للأوقية خلال الجلسة.وحققت اسعار الذهب مكاسب بنحو 2.2 % أو ما يعادل 37 دولاراً.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 747 جنيها للجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.