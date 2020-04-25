أخبار مصر | ترامب: تصريحاتي بشأن تعاطي المعقمات للحماية من كورونا كانت ساخرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: تصريحاتي بشأن تعاطي المعقمات للحماية من كورونا كانت ساخرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت شبكة "روسيا اليوم"، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تراجع عن تصريحاته السابقة، التي إعلانها بشأن حقن المصابين بفيروس كورونا بمواد التطهير، والتي أثارت الجدل، وشهدت انتقادات كثيرة من قبل الأطباء والخبراء.
وأوضح ترامب يوم الجمعة، أن تعليقاته بشأن الحقن كانت ساخرة وليس جدية، قائلا: "كنت أطرح سؤالا ساخرا على الصحفيين، لمجرد رؤية ما سيحدث".
وفي هذا الصدد، أوضح البيت الأبيض من خلال البيان، إن تصريحات ترامب تم إخراجها عن سياقها المطلوب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس ترامب إعاد مرارا وتكرارا، إن الأمريكيين ينبغي أن يأخذوا استشارة من الأطباء بشأن علاج فيروس كورونا، وهذا ما أكد عليه من جديد خلال مؤتمره الصحفي أمس".
وبدأ فيروس كورونا في الصين، وانتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب نحو مليونين و783 ألف شخص، وقتل نحو 195 ألف شخص.
أحدث مستجدات فيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.
وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.
وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.