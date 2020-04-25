أخبار مصر | ترامب: تصريحاتي بشأن تعاطي المعقمات للحماية من كورونا كانت ساخرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: تصريحاتي بشأن تعاطي المعقمات للحماية من كورونا كانت ساخرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شبكة "روسيا اليوم"، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تراجع عن تصريحاته السابقة، التي إعلانها بشأن حقن المصابين بفيروس كورونا بمواد التطهير، والتي أثارت الجدل، وشهدت انتقادات كثيرة من قبل الأطباء والخبراء.

وأوضح ترامب يوم الجمعة، أن تعليقاته بشأن الحقن كانت ساخرة وليس جدية، قائلا: "كنت أطرح سؤالا ساخرا على الصحفيين، لمجرد رؤية ما سيحدث".

وفي هذا الصدد، أوضح البيت الأبيض من خلال البيان، إن تصريحات ترامب تم إخراجها عن سياقها المطلوب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس ترامب إعاد مرارا وتكرارا، إن الأمريكيين ينبغي أن يأخذوا استشارة من الأطباء بشأن علاج فيروس كورونا، وهذا ما أكد عليه من جديد خلال مؤتمره الصحفي أمس".