مصر | ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ("له معلومات جنائية"- مقيم بالقاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين وإنشاء كيانات بمسميات وهمية، واستخراج سجلات تجارية لفتح حسابات بنكية بتلك المسميات ببعض البنوك، والتواصل مع الشركات والمؤسسات، لطلب التبرع بزعم مساعدة المواطنين "محدودي الدخل" والعمالة غير المنتظمة نظرًا للظروف الراهنة، واستيلائه على مبلغ (مائتي ألف جنيه) من أحد الأشخاص تحت ذلك الزعم، وعثر بحوزته على (هاتف محمول "المستخدم في الواقعة")، وأقر بارتكابه الواقعة وبنشاطه الإجرامي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

ومن ناحية أخرى ألقت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين داخل وخارج البلاد، بالاشتراك مع والده، من خلال إنشاء قناة فضائية وإيهام ضحاياهما بقدرة الثاني على علاج الأمراض المزمنة وفك أعمال السحر، مقابل مبالغ مالية.

تم ضبط الأول وأقر بصحة الواقعة، وبفحص الهاتف المحمول الخاص به تبين احتوائه على محادثات تفيد ممارسته لذلك النشاط الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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القبض على مسجل خطر

ومن ناحية أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية بأسيوط، في القبض على مسجل خطر بتهمة سرقة كميات كبيرة من العلامات الإرشادية والتحذيرية والأعمدة الخاصة بها بالطرق السريعة والفرعية، والتي بلغ وزنها 5 أطنان.

كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط، قيام عامل له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة القسم بارتكاب وقائع اعتداء وسرقة المال العام والاستيلاء على العلامات الإرشادية والتحذيرية والأعمدة الخاصة بها بالطرق السريعة والفرعية بنطاق محافظة أسيوط.