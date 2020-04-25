شكرا لقرائتكم خبر عن «زي النهارده».. الحرب الأمريكية الإسبانية 25 إبريل 1898 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كان محور الصراع في الحرب الأمريكية الإسبانية، هو قضية تحرير كوبا، وكانت الشرارة الأولى لهذه الحرب قد بدأت بعد أن قوبل الطلب الأمريكى من إسبانيا بالاستجابة السلمية للنضال الكوبى في سبيل الاستقلال بالرفض، وكانت وتيرة النضال الكوبى من أجل الاستقلال عن إسبانيا قد تصاعدت، فضلا عما أشيع عن ارتكاب النظام الإسبانى فظائع ضد معارضيه.

وفى نوفمبر ١٨٩٧ ضغط الرئيس الأمريكى ماكينلى على إسبانيا لمنح كوبا حكمًا ذاتيًا محددًا في إطار الإمبراطورية الإسبانية، ولكن الثوار لم يكونوا يرغبون في أي شىء سوى الاستقلال، ولذلك استمروا في القتال وفى تلك الأثناء، ثار المؤيدون للإسبان في هافانا احتجاجًا على الحكم الذاتى وتحت ذريعة حماية الأمريكيين من مثيرى الشغب، وصلت السفينة الحربية ماين إلى ميناء هافانا في ٢٥ يناير ١٨٩٨، وفى ١٥ فبراير تم نسف السفينة وقتل نحو ٢٦٠ شخصًا كانوا على متنها.

واعتبر الأمريكيون إسبانيا مسؤولة عن الانفجار فأرسل الرئيس ماكينلى ثلاث مذكرات في مارس لإسبانيا يطلب فيها الاستقلال الكامل لكوبا، ولكن إسبانيا وافقت على هدنة فقط، وفى ١٩ إبريل أجاز الكونجرس بأغلبية ساحقة قرارًا يؤكد أن كوبا مستقلة، وأجاز استخدام الجيش وسلاح البحرية لإجبار إسبانيا على الانسحاب، و«زي النهارده» في ٢٥ إبريل ١٨٩٨ أعلنت أمريكا رسميا أنها في حالة حرب مع إسبانيا، لتستمر هذه الحرب حتى شهر أغسطس من نفس العام بتوقيع معاهدة باريس في ديسمبر ١٨٩٨، وكانت الرغبات التوسعية الأمريكية سببا آخر في اندلاع هذه الحرب، حيث استهدفت أمريكا السيطرة على ما تبقى من أراضى إسبانيا وراء البحار، وهى كوبا وپورتوريكو وجوام وجزر كارولين.