شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. 7 نصائح من وزارة الصحة للحماية من مضاعفات العواصف الترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة، تزامناً مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لعاصفة ترابية خلال ساعات.

”الخليج 365” يستعرض نصائح وزارة الصحة للوقاية من المضاعفات الصحية للعواصف الترابية التى تتعرض لها البلاد على مدار الساعات المقبلة خاصة لمرضى الأمراض المزمنة، والحوامل، والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية لتجنب حدوث مضاعفات.

-تناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم خاصة الأطفال أقل من 5 سنوات

وأصحاب السن الأكبر من 65 عاماً والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة

ـ الابتعاد عن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات الجو والأتربة وعوادم السيارات

ـ الاهتمام بتناول المشروبات الدافئة والإكثار من تناول المياه

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ـ عدم الخروج من المنزل فى الأيام التى تشهد العواصف والأتربة إلا لظروف اضطرارية

ـ تغطية الأنف

ـ الابتعاد عن الحيوانات الأليفة ذات الشعر الكثيف لأنها تسبب تهيج الشُعب الهوائية

ـ إقلاع مرضى الصدر عن التدخين بكافة أنواعه.































