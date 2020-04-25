شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب أجهزة فى محطات المترو لتعقيم أيدى الركاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات شركة المترو بتركيب أجهزة فى كافة المحطات لتستخدمها الركاب فى تعقيم الأيدي، ويقدم ”الخليج 365” فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه الأجهزة وكيفية استخدامها.

1ـ الأجهزة سيتم تركيبها فى كافة إجراء كل محطة بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق.

2ـ الأجهزة بها تانك صغير يتم ملئه بالكلور جل لاستخدامه من قبل الجمهور فى تعقيم الأيدى خلال توجهم لاستقلال المترو.

3ـ وزير النقل كامل الوزير وجه بتركيب مثل هذه الأجهزة فى كافة محطات المترو.

4ـ المترو بدأ بمحطة الشهداء برمسيس وركب عدد من هذه الأجهزة بها.

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5ـ يتم ملء تنكات الكلور بهذه الأجهزة من قبل عاملى المترو باستمرار بعد فراغ عبوتها.

6ـ الهدف من تركيب هذه الأجهزة مساعدة الركاب فى تعقيم أيديهم خلال استقلال المترو.

7ـ استخدام الكلور الموجود فى هذه الأجهزة من قبل الجمهور مجانا.

8ـ أجهزة تعقيم الأيدى التى أمر الوزير بتركيب متاحة لمختلف الركاب والمواطنين.

9ـ يضغط الراكب على زر موجود بهذه الأجهزة ليخرج منها الكلور جل ليستخدمه فى تعقيم يديه.

