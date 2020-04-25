التعليم: 15 مايو آخر مهلة لاستلام الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منتصف مايو المقبل لبدء استلام الأبحاث من طلاب النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أنه سيتم إعلان آلية وطرق تسليمه فى أول مايو المقبل، على أن يعد الطلاب مشاريع الأبحاث أما رقميا أو ورقيا خلال تلك الفترة، موضحة أن الأبحاث مستمرة ولن تستبدل بامتحان ورقى، مؤكدة أن الامتحان الورقى هو بديل قانونى سيتم تطبيقه على من لم يقدم بحثا بعقد امتحان قبل بدء العام الدراسى المقبل.
وطالبت الوزارة من الطلاب ضرورة التفاعل والدخول على منصة التعلم ادمودو، والابتعاد عن شراء الأبحاث حتى لا يتعرض الطالب للضرر من بعدم قبول بحثه.
وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الغالبية الساحقة من معلمى مصر والإداريين بالوزارة وملايين الطلاب قد سجلوا الدخول على منصة التواصل (Edmodo) كما هو موضح بالصورة المرفقة، موضحا أن إجمالي عدد المستخدمين للمنصة قرابة عشرة ملايين من بينهم حوالي مليون معلم و8 ملايين طالب وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة.
وتابع وزير التربية والتعليم: هذا إن دل علي شئ فإنه يدل علي حرص المنظومة التعليمية علي الانخراط في عملية التطوير واستخدام التعلم عن بعد.
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