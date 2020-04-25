شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تتوعد موظفيها بالعقاب حال مخالفة تعليمات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تعليمات مشددة من المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتطبيق عقوبات رادعة على مشرفين المشروعات التى تنفذها الشركة فى حالة عدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالمسافات الآمنة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العقوبات تبدأ بالمشرفين أولا لأنهم هم من يشرفوا على العمال، لافتا إلى أنه فى حالة التزام المشرف بتعليمات الوقاية في حين تجاهل أحد العمال لهذ التعليمات سيتم الخصم للمشرف.

وأشار المصدر إلى أن مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء لم تتوقف يوم واحد رغم الأزمة التى تمر بها البلاد بسبب أزمة كورونا، موضحا أن جميع العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لم يطلبوا تخفيض عدد العمالة لمواجهة الظروف الاستثنائية ويعملون بكامل طاقتهم.

كانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أطلقت مساء الخميس التيار الكهربائى بمحطة محولات 6 أكتوبر / مغاغة بطول 100 كيلو متر، والتى تقوم بتفريغ القدرات المودلة من محطات سيمنز العملاقة بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات ببنى سويف و البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.

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وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل عملها على مدار الساعة لإنهاء المشروعات الجديدة وفقا لجدولها الزمنى المحدد دون أن تتأثر بأزمة انتشار فيروس كورونا مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن محطة أكتوبر / مغاغة ضمن عدد من محطات المحولات التى يتم إنشائها لتفريغ القدرات المولدة من محطات سيمنز العملاقة.

وأوضح المصدر، أن التكلفة الإجمالية لمحطة محولات أكتوبر المغاغة جهد 500 كيلو فولت بطول 100 متر بلغت 800 مليون جنيه، وأنه تم إطلاق التيار بالمحطة وتشغيلها رسمياً.