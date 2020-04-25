شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إجراءات لحماية الفريق الطبى من الإصابة بفيروس كورونا بمستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الصحة، عددا من النصائح للفريق الطبى أثناء تواجده بالسكن للحماية من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وهى:

1- الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية الخاصة بكل فرد بالسكن، مثل: ماكينات الحلاقة، فرش الأسنان، أدوات التجميل، وغيرها.

2- مراعاة وجود مسافات بينية تزيد عن متر فى السكن الخاص بأعضاء الفريق الصحى، وعند تعذر ذلك، يتم تقليل عدد أعضاء الفريق الصحى فى المبيت، ويتم توفير استراحة تتوافر بها تلك الشروط.

3- يراعى تطهير دورات المياه، وأسرة السكن والممرات، وبيئة السكن بوجه عام، مرتين يوميا على الأقل، باستخدام المطهرات المعتمدة.

Advertisements

4- وقبل مغادرة السكن، بعد إنتهاء نوبتجية العمل، يتم غسل الأيدى بالماء والصابون، أو يتم تدليكها بالمطهر.

5- لابد من الالتزام داخل الغرف الإدارية بالمسافات البينية، ويراعى وجود أقل عدد ممكن من الأفراد بما يكفل الحفاظ على المسافات البينية.

وكانت قد أطلقت المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة مبادرة (معاك فى العزل) بهدف تقديم الدعم المعنوى للعاملين بالقطاع الصحى والمرضى بمستشفيات العزل ورفع روحهم المعنوية.

وبدأت المرحلة الأولى للمبادرة بتوزيع حلوى للطاقم الطبى كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه وهدايا بسيطة للمرضى كنوع من المشاركة الوجدانية وتهنئتهم بشهر رمضان المبارك وذلك فى مستشفى زايد آل نهيان ومستشفى 15 مايو ومن المنتظر أن يبدأ الفريق المسئول عن المبادرة بتغطية جميع مستشفيات العزل والتى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كوفيد 19.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.