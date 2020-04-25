شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قطاعات خدمية تعود للعمل تدريجيا أول الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لعودة تقديم بعض الخدمات التى انقطعت خلال الفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا وذلك اعتبارا من الأسبوع الجارى، فى إطار رؤيتها لبدء التعايش مع الأزمة الراهنة. وكان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية. ونرصد هذه القطاعات : ونرصد هذه القطاعات : - إعادة العمل تدريجيا بمكاتب الشهر العقارى Advertisements - وزير العدل، قرر إعادة العمل بها بقصرها على 6 خدمات فقط. - وتشمل:عقود الإيجار، التصديق على الدفاتير الإيجارية، محضر ايداع وصية، محضر فتح وصية، التوكيل الخاص ( صرف المعاش )، والإقرارات. - استئناف جلسات إعلام الوراثة بالمحاكم - فتح وحدات الترخيص المرور للسماح بترخيص المركبات الجديدة.

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