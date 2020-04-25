انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى مع شبورة مائية صباحًا وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري مع شبورة مائية صباحًا وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

والطقس المتوقع على السواحل الشمالية الغربية لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي الى الى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر.

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وفي شمال الصعيد من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، وفي جنوب الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع موج يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وفي البحر الاحمر من المتوقع أن تكون الحالة مضطربة وارتفاع الموج يترواح بين مترين و3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 25

شبين الكوم 16 25

طنطا 16 25

دمنهور 16 24

الإسكندرية 16 21

بلطيم 15 21

مطروح 15 20

السلوم 15 21

سيوة 16 25

بورسعيد 17 22

دمياط 17 22

الزقازيق 16 25

الاسماعيلية 15 26

السويس 15 26

العريش 14 23

رفح 14 22

رأس سدر 17 26

نخل 13 24

نويبع 20 28

طابا 17 24

كاترين 08 22

الطور 18 28

شرم الشيخ 20 29

الغردقة 19 29

مرسى علم 20 30

الفيوم 16 27

بنى سويف 15 27

المنيا 17 27

أسيوط 18 28

سوهاج 20 28

قنا 21 30

الأقصر 23 31

أسوان 24 32

أبوسمبل 24 33

الوادى الجديد 19 31

شلاتين 21 33

ابو رماد 21 31

حلايب 23 30

رأس حدربة 21 30

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