أخبار مصر | أمطار ورياح وشبورة.. تعرف على طقس اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمطار ورياح وشبورة.. تعرف على طقس اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 25 إبريل 2020، على مدن ومحافظات مصر.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الوجه البحري

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة.

جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 17 والعظمى 22

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درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في السويس الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في العريش الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في رفح الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة في نخل الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في طابا الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة في الطور الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في قنا الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 30