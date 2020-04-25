شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد العاملين بجامعة المنصورة بكورونا بعد عزله أسبوعا بمستشفى تمى الأمديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى عدد من العاملين بمستشفى جامعة المنصورة، زميلهم زكى المواردى، 45 سنة، والذى توفى، مساء اليوم، داخل مستشفى العزل بتمى الأمديد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ووصفوه بأنه أول شهيد لكورونا بجامعة المنصورة.

وكتب العاملون بالجامعة على صفحاتهم الشخصية «مستشفيات جامعه المنصوره تودع أول شهيد لها بفيرس كورونا بالحجر الصحى بتمى الأمديد»

وقال الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفيات الجامعة لـ«المصرى اليوم» إن «الضحية عامل بالإدارة الهندسية بالمستشفى ويعمل بمحطة الصرف وظهرت عليه أعراض الإصابة منذ اسبوع وعلى الفور تم اخذ عينة دم ومسحه منه وجاءت النتيجة ايجابية وتم بعدها نقله في سيارة اسعاف معقمة إلى مستشفى العزل بتمى الأمديد ولكن نتيجة اصابته بمرض مزمن في الكبد تدهورت حالته وابلغتنا المستشفى بوفاته اليوم»

ووجه«كمال» التعزية لأسرة الضحية ولجميع العاملين بجامعة المنصورة قائلا «اتقدم بخالص التعازى لأسرة الزميل وكذلك لجميع العاملين بمستشفيات جامعة المنصورة فقد فقدت جامعة المنصورة اليوم أول شهيد من ابنائها بسبب فيروس كورونا ولن تتخلى الجامعة عن واجبها تجاه أسرته وسوف نقوم على صرف جميع مستحقاته لأسرته فورا».