شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها الجامعي» تعلن إصابة 16 من الطاقم الطبي بكورونا وسلبية فحص 32 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت المستشفيات الجامعية بيانا حول وضع الاطقم الطبيبة بها استمرار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك منذ ظهور أول حالة بالمستشفيات الجمعة الماضية وحتي اليوم.

وأشار البيان إلى أنه منذ ظهور حالات اصابة بفيروس كورونا تم عمل ٤٠٠ تحليل سريع (اجسام مضاده)، ٣٠٠ تحليل صورة دم كاملة، و٣٠٠ اشعة مقطعية على الصدر، بالاضافة إلى ١٥٠ تحليل (مسحات) PCR، شملت ١٠ مريض من المخالطين و١٤٠ من الاطقم الطبية، واضاف البيان ان التحاليل اثبتت ايجابية الاصابة بفيروس كورونا لـ ١٦ حالة من الأطقم الطبية وحاله واحدة من المرضى وسلبة جميع تحاليل الاخري .

واكمل البيان: «إنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مستشفيات جامعة بنها، تستمر التعقيم والتطهير بجميع اقسام المستشفيات، والاستقبال والطوارئ، وفي إطار الإتصال والمتابعة المستمرة من إدارة مستشفيات جامعة بنها على سلامة الاطقم الطبيه المصابة بالفيروس، والاطمئنان عليهم داخل مستشفيات العزل فجميع الحالات المحجوزة هناك حالتهم الصحية مستقرة وتستجيب للعلاج»، وأكدت المستشفي على أن سلامة وتأمين الطواقم الطبية بمستشفيات بنها الجامعية من أولوية الإدارة القصوى.

فقد تم إعلان عددا من الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد منها توفير وسائل الحماية الكاملة للأطقم الطبية المتمثلة في ملابس وبدل أمان، وكمامات طبية كما تم شراء عدد من الأدوية الوقائية للأطقم الطبية وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف البيان أنه يتم توزيع جميع الأطقم الوقائية على جميع أعضاء الفريق الطبي (أطباء، تمريض، اداريين، فنيين، عمال، الأمن الإداري) مع تعقيم وتطهير الواقيات الطبية، طبقًا لآليات وقواعد مكافحة العدوى المنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية لجميع أقسام ووحدات المستشفى بالكلور والماء، والتواصل مع المعامل المركزية لعمل فحص مسحات PCR لجميع أعضاء الفريق الطبي (أطباء، تمريص، اداريين، فنيين، عمال، الأمن الإداري) بواقع 20 مسحة يومياً.

وأشار البيان لعمل فحص عن طريق الأجسام المضادة لجميع المخالطين ومتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعفاء من يعاني من أمراض مزمنة والسيدات الحوامل من التواجد بالعمل.

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ولفت إلى اتخاذ إجراءات مشددة وصارمة تضمن سلامة الطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية ببنها وتقليل أعداد العمالة بمستشفيات بنها الجامعية إلى أقصى درجة ممكنة بما لا يخل بإستمرار تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمرضى وصرف مكافئة تشجيعية لجميع الأطقم الطبية بالمستشفى.