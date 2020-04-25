شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. كل ما تُريد معرفته عن دعم السلع والخبز بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البيان الإحصائى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021 والمعروض على مجلس النواب، عن تفاصيل مخصصات دعم السلع التموينية ودعم الخبز وكميات القمح، ونعستعرض فيما يلى أهم المعلومات والأرقام الواردة بمشروع الموازنة والتى توضح تفاصيل ما يتم توجيهه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز.

بلغت جملة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز 84 مليار و487 مليون جنيه، فيما بلغت مُخصصات دعم السلع التموينية فقط 36 مليارا و450 مليون جنيه.

يبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.5 مليون مواطن بواقع 50 جنيه للفرد بحد أقصى 4 أفراد وما زاد عن ذلك يتم الاحتساب 25 جنيها للفرد.

وتبلغ مُخصصات دعم نقاط الخبز نحو 3 مليارات و250 مليون جنيه

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تبلغ مُخصصات دعم دقيق المستودعات 2 مليار و204 مليون جنيه

تبلغ مُخصصات دعم الخبز نحو 42 مليارا و583 مليون جنيه

وسيتم استخدام 9 ملايين و459 ألف طن قمح بواقع 8 ملايين و780 ألف طن للخبز، و679 ألف طن لدقيق المستودعات.