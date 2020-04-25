شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدين حتى في يوم التحرير» بين مصر وإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دشنت السفارة المصرية في روما حملة متحدين حتي في يوم التحرير بمناسبة تزامن عيد تحرير سيناء وتزامنه مع عيد تحرير ايطاليا يوم ٢٥ ابريل، وقامت السفارة بتصميم لوحة كتبت عليها عيد تحرير سيناء- عيد تحرير ايطاليا- متحدين حتي في يوم التحرير، لتؤكد التقارب والتلاحم بين الشعبين المصري والإيطالي خاصة مع انتشار جائحة كورونا في إيطاليا والعالم.
وقد حازت الصورة على إعجاب وتقدير الرأي العام الإيطالي.
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الوضع في مصر
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اصابات
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4,092
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تعافي
1,075
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وفيات
294
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.