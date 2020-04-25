شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن ابتكار "مسارى" لهندسة حلوان لاكتشاف مخالطة مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق بحثى بمعمل الأبحاث اللاسلكية بكلية الهندسة بجامعة حلوان، من تصميم وابتكار نظام إلكترونى متكامل يدعم عملية التقصى الذاتى والمتابعة للأشخاص المحتمل مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما يساعد فى الحد من انتشار الفيروس.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز 7 معلومات عن مشروع مسارى:

1 - يتكون النظام المبتكر من ثلاثة أجزاء رئيسية هى (تطبيق ذكى على الهاتف المحمول، منصة إلكترونية لمعالجة البيانات، موقع إلكترونى على الإنترنت) وتعمل هذه الأجزاء بصورة تكاملية وتعتمد على بعض التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى.

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2 - يمكن النظام إتاحة أداة تمكن الأشخاص من التقصى الذاتى لاحتمالية مخالطتهم بأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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3 - يقوم التطبيق أتوماتيكيا عن طريق معالجة بعض البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى بتنبيه صاحب الهاتف بأنه ربما كان موجود فى محيط أو خالط أحد الأشخاص الحاملين للفيروس فى الأيام المحددة الماضية.



4 - يتيح هذا النظام توفير وسيلة فعالة تساعد فى تنشيط ذاكرة الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا لتذكر الأماكن والأوقات التى تواجد بها قبل اكتشاف إصابته.

5 - يدعم التطبيق عمليات التقصى والتتبع للحالات المخالطة لهؤلاء الأشخاص.

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6 - يمكن من الإعلام الأتوماتيكى للجهات المعنية عن الأماكن مرفقة بالأوقات التى تواجد بها أشخاص حاملين للفيروس لاتخاذ إجراءات التعقيم المناسبة لتلك الأماكن والمواقع أو أى إجراءات احترازية أخرى.

7 - يعمل النظام على توفير وسيلة إلكترونية فعالة تتيح للاشخاص الذين اكتشفوا احتمالية مخالطتهم لأشخاص مصابين بالفيروس من خلال خدمة التقصى الذاتى التى يقدمها النظام بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة (مثال وزارة الصحة والسكان المصرية).