شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تمنع أبناء العاملين بالمحطات النووية من التقدم للوظائف لضمان الشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أصدر تعليمات مشددة بمنع أبناء العاملين بهيئة المحطات النووية بالتقدم للوظائف المطلوبة للبرنامج النووى المصرى، وذلك لضمان تطبيق مبدأ الشفافية وعدم المجاملات بين العاملين أثناء الاختبارات.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الوزير بصدد تعميم هذا القرار بجميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، لافتاً إلى أن جميع المتقدمين لوظائف البرنامج النووى لا يوجد بينهم أحد من أبناء العاملين.

جدير بالذكر أن محطة الضبعة هى المحطة النووية الأولى من نوعها فى مصر، والتى سيتم بناؤها فى مدينة الضبعة فى محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالى 130 كم شمال غرب القاهرة. وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها، مُثبته مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التى يتم تبريدها بالماء). ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ديسمبر 2017.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات انتهت من الحصول على العديد من الموافقات البيئية والخاصة بالبنية التحتية وغيرها من الموافقات، علاوة على الإنتهاء من السور الشبكى المحيط بالمحطة النووية، ومن المنتظر الحصول على إذن بدء الإنشاء من هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية.