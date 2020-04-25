موعد الإفطار وساعات الصيام فى ثانى أيام رمضان المعظم

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الثانى من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالى 15 ساعة و 5 دقائق، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:29 مساءً، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:24 صباحًا، أما موعد الإمساك فيكون فى 3:24 صباحا، وصلاة الفجر فى 3:44.

ووفقا للحسابات الشهر سيكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل، وأخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون أول أيامه هو أقلها من حيث عدد ساعات الصيام بـ 15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6.28، أما أخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47 .

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ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى للعواصم والمدن الإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية "الجمعة" في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 11 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجددي قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 9 لـ12 دقيقة.

أما في العواصم والمدن الإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 1 لـ16 دقيقة ، وبذلك يكون فلكيا يوم السبت 23 مايو هو المتتم لشهر رمضان وتكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 24 مايو المقبل.