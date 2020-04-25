شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاريع أبحاث طلاب الشهادة الإعدادية وطرق احتساب درجاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الشهادة الإعدادية سوف يتقدمون بمشروع بحثى واحد فى جميع المواد الدراسية، وليس بحث فى كل مادة دراسية، موضحة أنه يختار واحد من الموضوعات التالية للعمل عليها" البيئة وتحسين البيئة العلمية والتكنولوجيا والزيادة السكانية والأمن الغذائى".

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب يحصل على 100% من درجة الفصل الدراسى الثانى وتضاف إلى مجموع درجة الطالب فى الترم الأول، ويتم تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى لطلاب الشهادة الإعدادية بعض إضافة مجموع الدرجات فى الترمين على بعضهم.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذى يعد شرطًا لانتقال الطلاب (فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى) إلى السنة التعليمية التالية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثى هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهى (العمل الجماعى بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذرى فى عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، وهى كالتالى:

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- المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

- المرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى الصف الثالث).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

- عناصر المشروع البحثي تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفى (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا فى إعداد المشروع.

- كل موضوع للمشروع البحثى المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلاً عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.