شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الشهيد المنسى عن صورة الطفل زين المتداولة وهو يشاهد "الاختيار": مش ابنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السيدة منار محمد سليم، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، والذى يجسد بطولته الفنان أمير كرارة فى مسلسل الاختيار، أن الصورة المتداولة، عن طفل يدعى زين يرتدى كاب القوات المسلحة ويجلس أمام الشاشة ويشاهد مسلسل "الاختيار"، أنه ليست لنجلها، موضحة أن أطفالها هم "حمزة، على، علياء"، وليس فيهم اسم زين.

وأضافت منار لـ ”الخليج 365”، أن المشهد الذى جسدته الصورة المتداولة، هو المكسب الحقيقى من العمل الفني، التى تزرع في نفوس الأجيال الحالية قيمة تراب الوطن.

وأشارت إلى أنها تابعت وأسرتها الحلقة الأولى التي كانوا ينتظروها بشغف شديد، لافتة أن فريق العمل أثناء الإعداد والتصوير استعان بها فى لمعرفة معلومات عن الجانب الأسري والاجتماعي.

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وأوضحت أرملة الشهيد، أنها تشعر بالفخر بوجود عمل درامى عن بطولات الشهداء، كما أن هذا سيخلد لدى الأطفال والأجيال ويعرفهم قيمة الوطن.

يذكر أنه فى 7 من يوليو عام 2017، سطرت التاريخ ملحمة وطنية جديدة على أرض سيناء الحبيبة، وهى معركة " البرث" وقدم فيها الضباط والجنود أرواحهم فداء لبلدهم وإحباط مخطط الدولة الداعشية وقتها بالسيطرة على منطقة البرث وعدد من الأكمنة الحدودية في مدينة رفح بشمال سيناء.

واستشهد في تلك المعركة الباسلة اثنان من قائدى الكتيبة 103 صاعقة وهما الشهيدان، العقيد أحمد منسي والرائد احمد الشبراوى من أبناء محافظة الشرقية وعدد من الضباط والجنود.

والعقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، هو ولد 1977م، في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية عمل كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة فى الوحدة 999 قتال وحدة العمليات الخاصة للصاعقة بالقوات المسلحة ، و التحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم «SEAL» عام 2001 ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، حصل الشهيد على ماجستير العلوم العسكرية دورة أركان حرب من كلية القادة والأركان عام 2013، وتولى قيادة الكتيبة «103» صاعقة خلفًا للشهيد العقيد رامى حسنين الذى استشهد فى شهر أكتوبر عام 2016.