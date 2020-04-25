شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: زيادة استثمارات القطاع الصحى بنسبة بلغت 70% نمو بالعام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، استهداف خطة التنمية للعام 202/2021 زيادة الاستثمارات الحكومية فى مجال الخدمات الصحية، لتصل إلى 21 مليار جنيه، منها 16 مليار جنيه يخص وزارة الصحة، وبنسبة نمو بلغت 70% وذلك لتنفيذ عدد من المبادرات، وذلك خلال إلقائها خطة التنمية للعام المالى الجديد أمام مجلس النواب، الأسبوع الماضي.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز المبادرات الصحية المستهدفة فى ضوء خطة التنمية للعام المالى المرتقب 2020/2021 على النحو الاتى

1- مبادرة التأمين الصحى الشامل والاستهداف الجغرافى للمحافظات ذات الأولوية وتشمل تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية فى 9 محافظا

Advertisements

2- مبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات وتشمل توفير 3146 سرير رعاية مركزة لترتفع بنسبة 77% و400 حضانة أطفال لترتفع بنسبة 8%، و449 سرير رعاية أطفال ليرتفع العدد بنسبة 87%

3- تحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الاسعاف وبخاصة فى محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة والوادى الجديد تشمل 300 سيارة أسعاف و8 نقاط اسعاف بالمحافظات و91 نقطة إسعاف على 31 طريق بطول 4427 كم و10 نقاط إسعاف بطرق العاصمة الإدارية.

4- مبادرة المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما وغيرها، وتشمل استكمال المرحلة الأولى لانشاء 6 مراكز تجميع البلازما وإنشاء 8 مراكز جديدة.

جدير بالذكر، أن الاستثمارات الكلية قدرت فى خطة التنمية للعام المالى 2020/2021 بـ740 مليار جنية مقابل 840 مليار جنية استثمارات متوقعة العام المالى الجارى، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 2018/2019 والتى ناهزت 970 مليار جنيه، وأنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد عمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التى تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالى 2019/202.